Армянский «Пюник» сделал для болельщиков бесплатный вход на еврокубковый матч против «Буде-Глимт»

Президент «Пюника» Артур Согомонян объяснил, почему клуб принял решение сделать бесплатным вход для болельщиков на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Буде-Глимт».

«Решение сложное, эмоциональное, но вынужденное. Наш клуб выступает в еврокубках на Республиканском стадионе, который принадлежит Федерации футбола Армении. Еще неделю назад нам официально подтвердили, что билеты на игру будут распространяться через агентство, даже началась онлайн-продажа. Однако неожиданным образом за три дня до игры нам сообщили, что отказываются нам помогать в распространении билетов, а за два дня уже оповестили, что кассы стадиона в день игры будут закрыты. Очевидно, что корни этого решения находятся в конфликте между мной и нашим клубом с Федерацией футбола Армении, которой не нравятся те острые проблемы, которые нами поднимаются. Это решение, конечно, непрофессиональное, антифутбольное, и оно уже вызвало недоумение у болельщиков. В действиях Федерации нет логики! Пусть они негативно относятся ко мне и нашему клубу, но в данном случае они нанесли вред всему армянскому футболу.

В итоге мы были вынуждены выпустить билеты без мест, только с указанием трибун. Конечно, это тоже не идеальное решение, но зато у болельщиков появилась возможность попасть на матч и поболеть за «Пюник». Мы также вернем деньги всем, кто купил билеты в онлайне. Осознаем, что нас накажут в УЕФА, так как по регламенту европейского футбольного союза на этой стадии турнира мы не имели право бесплатно пускать болельщиков на стадион. В итоге мы не только не сможем — частично или полностью — отбить аренду стадиона, а это $15 000, но и гарантировано заплатим штраф. И, кстати, это не первый пример такого отношения ФФА к болельщикам. В предыдущей игре с «Кальмаром» Федерация отказала «Пюнику» в аренде Республиканского стадиона и отправила в Абовян, местный стадион которого вмещает 2800 зрителей. В итоге более тысячи болельщиков, приехавших из Еревана, не смогли попасть на матч», - приводит слова Согомоняна «Бронтозябра».

Напомним, встреча завершилась поражением «Пюника» со счётом 0:3.