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Кевин Де Брёйне пропустит три-четыре месяца из-за операции

Травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось.
17 августа 2023 22:06
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит три-четыре месяца из-за операции. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Спортсмен будет прооперирован в Антверпене.

Ранее в команде надеялись, что хавбек сможет восстановиться к матчу за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который состоялся 16 августа.

Напомним, Де Брёйне получил повреждение в финале Лиги чемпионов с «Интером» (1:0). Футболист был заменён в первом тайме.

В сезоне-2022/23 бельгиец принял участие в 49 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 31 результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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