Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит три-четыре месяца из-за операции. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Спортсмен будет прооперирован в Антверпене.

Ранее в команде надеялись, что хавбек сможет восстановиться к матчу за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который состоялся 16 августа.

Напомним, Де Брёйне получил повреждение в финале Лиги чемпионов с «Интером» (1:0). Футболист был заменён в первом тайме.

В сезоне-2022/23 бельгиец принял участие в 49 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 31 результативную передачу.