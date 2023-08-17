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Зверев прокомментировал победу над Медведевым

Зверев обыграл Даниила в третьем круге турнира в Цинциннати.
17 августа 2023 22:28
автор: Александр Кожевников

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

«Очень сложные условия, но и очень сложный соперник. Он тот, кто не допускает ошибок. Нужно работать над этим самому, самому забирать победу. Мне это удалось и я доволен», - приводит слова Зверева Reuters.

Встреча завершилась победой Зверева со счётом 4;6, 7:5, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Медведев в этой встрече пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Зверев четырежды совершил эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

источник: Reuters
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