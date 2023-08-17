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Матчи шестого тура Первой лиги начнутся с минут молчания

В память о жертвах трагедии в Дагестане.
17 августа 2023 22:51
автор: Александр Кожевников

Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале, а также экс-главы департамента судейства РФС Андрее Будогосском. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Все футбольные встречи состоятся в период с 18 по 20 августа.

Трагическое событие в Дагестане произошло в понедельник, 14 августа. В результате взрыва АЗС погибли 35 человек, более 100 человек получили повреждения.

Ранее стало известно, что с минуты молчания также начнутся и матчи пятого тура РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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