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БАТЭ сыграл вничью с «Шерифом», но вылетел из Лиги Европы

Белорусская команда сражалась, несмотря на разгромное поражение в первой встрече.
БАТЭ сыграл вничью с «Шерифом», но вылетел из Лиги Европы
17 августа 2023 22:55
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Шериф"

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы белорусский БАТЭ на нейтральном поле сыграл вничью с молдавским «Шерифом» и завершил выступление в турнире.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе номинальных гостей отличились Рикардиньо и Энрике Луванор, реализовавшие пенальти.

Хозяева ответили точными ударами Артема Концевого и Дениса Лаптева.

Напомним, в первом матче победу одержал «Шериф» (5:1). Таким образом, футболисты из Тирасполя вышли в раунд плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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