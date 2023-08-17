БАТЭ сыграл вничью с «Шерифом», но вылетел из Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы белорусский БАТЭ на нейтральном поле сыграл вничью с молдавским «Шерифом» и завершил выступление в турнире.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе номинальных гостей отличились Рикардиньо и Энрике Луванор, реализовавшие пенальти.

Хозяева ответили точными ударами Артема Концевого и Дениса Лаптева.

Напомним, в первом матче победу одержал «Шериф» (5:1). Таким образом, футболисты из Тирасполя вышли в раунд плей-офф.