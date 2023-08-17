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Гаитянка Кики не исключила, что получит российское гражданство

Спортсменка живёт в России с 2017 года.
17 августа 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики призналась, что готова получить паспорт России.

«Хочу ли я получить российское гражданство? Хороший вопрос. Да, я думаю об этом. Я живу здесь давно, и это возможно.

Рассмотрела ли бы я вариант игры за сборную России? В моей голове заложено, что я должна играть за страну, в которой я выросла. Так что мне было бы сложно представить, что я играю за другую сборную», — приводит слова Кики kick-or-die.

Спортсменка живёт в России с 2017 года. В феврале 2022 года подписала профессиональный контракт с женской футбольной командой «Рубин». В августе того же года она перешла в клуб из Санкт-Петербурга. При этом Кики начинала свою карьеру в мини-футболе.

источник: «Советский спорт»
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