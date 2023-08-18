ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Луческу высказался о стычке игроков киевского «Динамо» и «Ариса» после матча Лиги конференций

Украинский клуб прошел в следующий раунд турнира.
18 августа 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о стычке футболистов его команды с игроками «Ариса».

Напомним, что клубы встречались в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победу в серии пенальти одержало «Динамо».

После матча игроки киевского клуба подошли к болельщикам «Ариса» и стали показывать провокационные жесты. Футболисты греческой команды устроили стычку с соперниками.

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».

Отметим, что клуб из Киева вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.

источник: «Советский спорт»
«Это новый вызов». Неймар – о переходе в «Аль-Хиляль»
Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии летом 2023 года.
18.08.2023 08:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Лионель Месси рассказал о причинах своего перехода в «Интер Майами»
Лионель Месси рассказал о причинах своего перехода в «Интер Майами»
Аргентинец перешёл в американский клуб летом 2023 года.
18.08.2023 08:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гаитянка Кики не исключила, что получит российское гражданство
Спортсменка живёт в России с 2017 года.
17.08.2023 23:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сёмин считает работу на матче между «Спартаком» и «Зенитом» тяжёлым испытанием для любого судьи
Матч состоится 20 августа.
17.08.2023 23:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Неман» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Целе»
Белорусская команда проиграла оба поединка.
17.08.2023 23:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
БАТЭ сыграл вничью с «Шерифом», но вылетел из Лиги Европы
БАТЭ сыграл вничью с «Шерифом», но вылетел из Лиги Европы
Белорусская команда сражалась, несмотря на разгромное поражение в первой встрече.
17.08.2023 22:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минут молчания
Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минут молчания
В память о жертвах трагедии в Дагестане.
17.08.2023 22:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Зверев прокомментировал победу над Медведевым
Зверев обыграл Даниила в третьем круге турнира в Цинциннати.
17.08.2023 22:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.