Луческу высказался о стычке игроков киевского «Динамо» и «Ариса» после матча Лиги конференций

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о стычке футболистов его команды с игроками «Ариса».

Напомним, что клубы встречались в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победу в серии пенальти одержало «Динамо».

После матча игроки киевского клуба подошли к болельщикам «Ариса» и стали показывать провокационные жесты. Футболисты греческой команды устроили стычку с соперниками.

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».

Отметим, что клуб из Киева вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций.