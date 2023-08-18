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Лионель Месси рассказал о причинах своего перехода в «Интер Майами»

Аргентинец перешёл в американский клуб летом 2023 года.
Лионель Месси рассказал о причинах своего перехода в «Интер Майами»
18 августа 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси рассказал подробности своего решения перейти в «Интер Майами».

Аргентинец заявил, что у него было несколько причин перейти в североамериканскую лигу.

«Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришёл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением. Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» — совсем другое дело», — цитирует Месси издание The Tennessean.

Напомним, на счету аргентинского нападающего уже девять голов в шести матчах за «Интер Майами». 36-летний нападающий поднялся на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

источник: The Tennessean
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