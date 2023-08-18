«Это новый вызов». Неймар – о переходе в «Аль-Хиляль»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о причинах своего перехода в саудовский клуб.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти всё быстрее и быстрее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведёт отличный сезон и достигнет поставленных целей. Конечно, здесь всё совершенно иначе, но это новый вызов», – цитирует Неймара пресс-служба «Аль-Хиляля».

По данным СМИ, 31-летний нападающий заключил трудовое соглашение на два года и будет получать в новом клубе около 150 миллионов евро в год. Неймар выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. Всего за парижскую команду он провёл 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Он является пятикратным чемпионом Франции и трёхкратным обладателем Кубка страны.