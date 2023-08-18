ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Никита Баженов: «Спартак» не раз доказывал, что у него характер настоящего бойца

Команда потерпела одно поражение на старте сезона чемпионата России.
18 августа 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов высказался относительно старта команды в новом сезоне.

Отметим, что красно-белые занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» набрал девять очков.

«То, что у сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. А когда они начинаются после третьего-четвертого тура, то это плохо», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Баженова.

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» примет дома «Зенит» в рамках 5-го тура чемпионате России.

источник: «Спорт-Экспресс»
Ещенко: не исключаю, что вернусь в московский «Спартак»
В 2017 году он стал чемпионом России в составе красно-белых.
18.08.2023 09:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра в «Спартаке»
Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра в «Спартаке»
Футболист имеет опыт выступления за сборную Сербии.
18.08.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший голкипер «Зенита» Лунёв перейдет в «Карабах»
Бывший голкипер «Зенита» Лунёв перейдет в «Карабах»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
18.08.2023 09:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Чуть ли не от Миллера». Шнякин рассказал, за что его критиковало руководство «Матч ТВ»
Как следует комментировать клуб из Санкт-Петербурга.
18.08.2023 09:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мирослав Ромащенко станет новым главным тренером «Ахмата»
Мирослав Ромащенко станет новым главным тренером «Ахмата»
Ранее он работает в венгерском «Ференцвароше».
18.08.2023 09:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Рубин» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
5-й тур РПЛ стартует матчем в Казани.
18.08.2023 09:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Лионель Месси заявил, что МЛС выходит на уровень топ-5 лиг
Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешёл в американский клуб летом 2023 года.
18.08.2023 09:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Это новый вызов». Неймар – о переходе в «Аль-Хиляль»
Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии летом 2023 года.
18.08.2023 08:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.