Никита Баженов: «Спартак» не раз доказывал, что у него характер настоящего бойца

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов высказался относительно старта команды в новом сезоне.

Отметим, что красно-белые занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» набрал девять очков.

«То, что у сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. А когда они начинаются после третьего-четвертого тура, то это плохо», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Баженова.

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» примет дома «Зенит» в рамках 5-го тура чемпионате России.