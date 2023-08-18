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Лионель Месси заявил, что МЛС выходит на уровень топ-5 лиг

Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешёл в американский клуб летом 2023 года.
18 августа 2023 09:01
автор: Виталий Овсянников

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» на позиции форварда, заявил, что уже сейчас МЛС не слишком уступает лучшим лигам Европы.

По мнению 36-летнего нападающего, в ближайшее время североамериканская лига войдет в пятерку сильнейших дивизионов мира.

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Пришло время для лиги сделать этот скачок. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — цитирует Месси ESPN.

Напомним, на счету аргентинского нападающего уже девять голов в шести матчах за «Интер Майами». 36-летний форвард поднялся на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

источник: ESPN
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