«Рубин» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

18 августа в 19:30 (мск) в стартовом матче 5-го тура РПЛ «Рубин» проведёт домашний матч с «Крыльями Советов».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр — Сергей Цыганок (Владивосток).

Посмотреть встречу «Рубин» — «Крылья Советов» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

По итогам первых 4-х туров казанский клуб набрал всего два очка и на текущий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. По неофициальной информации, у наставника «Рубина» Рашида Рахимова есть два матча, чтобы выправить положение и, как результат, сохранить свою должность.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и расположились на пятой строчке.