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«Рубин» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

5-й тур РПЛ стартует матчем в Казани.
«Рубин» — «Крылья Советов»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
18 августа 2023 09:16
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Рубин"

18 августа в 19:30 (мск) в стартовом матче 5-го тура РПЛ «Рубин» проведёт домашний матч с «Крыльями Советов».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр — Сергей Цыганок (Владивосток).

Посмотреть встречу «Рубин» — «Крылья Советов» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

По итогам первых 4-х туров казанский клуб набрал всего два очка и на текущий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. По неофициальной информации, у наставника «Рубина» Рашида Рахимова есть два матча, чтобы выправить положение и, как результат, сохранить свою должность.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и расположились на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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