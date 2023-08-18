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Мирослав Ромащенко станет новым главным тренером «Ахмата»

Ранее он работает в венгерском «Ференцвароше».
Мирослав Ромащенко станет новым главным тренером «Ахмата»
18 августа 2023 09:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 18 августа, журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко.

Согласно данным источника, 49-летний специалист уже прибыл в Грозный, и в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с клубом из Чеченской республики.

Мирослав Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. С 2016 по 2021 год он был ассистентом главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Затем Ромащенко помогал ему в венгерском «Ференцвароше».

На этот раз у 49-летнего специалиста будет свой тренерский штаб.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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