Мирослав Ромащенко станет новым главным тренером «Ахмата»

Сегодня, 18 августа, журналист и инсайдер Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко.

Согласно данным источника, 49-летний специалист уже прибыл в Грозный, и в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с клубом из Чеченской республики.

Мирослав Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. С 2016 по 2021 год он был ассистентом главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Затем Ромащенко помогал ему в венгерском «Ференцвароше».

На этот раз у 49-летнего специалиста будет свой тренерский штаб.