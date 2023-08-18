«Чуть ли не от Миллера». Шнякин рассказал, за что его критиковало руководство «Матч ТВ»

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, за что руководство «Матч ТВ» может раскритиковать за работу на «Зените».

Журналисту пришлось отвечать за комментарий товарищеского матча сине-бело-голубых в 2015-2016 гг.

«Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?» А я не знал, что для местных это чувствительный момент», - сказал Шнякин в эфире «СБГ Шоу».

При этом комментатор заявил, что на «Матч ТВ» нет запретов на критику «Зенита», упомянув, что клуб из Санкт-Петербурга получал плохие отзывы за матчи в Лиге чемпионов.