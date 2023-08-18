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«Чуть ли не от Миллера». Шнякин рассказал, за что его критиковало руководство «Матч ТВ»

Как следует комментировать клуб из Санкт-Петербурга.
18 августа 2023 09:31
автор: Максим Скороходов

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, за что руководство «Матч ТВ» может раскритиковать за работу на «Зените».

Журналисту пришлось отвечать за комментарий товарищеского матча сине-бело-голубых в 2015-2016 гг.

«Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?» А я не знал, что для местных это чувствительный момент», - сказал Шнякин в эфире «СБГ Шоу».

При этом комментатор заявил, что на «Матч ТВ» нет запретов на критику «Зенита», упомянув, что клуб из Санкт-Петербурга получал плохие отзывы за матчи в Лиге чемпионов.

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