Защитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра в «Спартаке»

Защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич близок к продолжению карьеры в РПЛ.

Как сообщает «Метарейтинг», 27-летний футболист прилетел в Москву. Бабич пройдет медосмотр для трансфера в «Спартак». Сербский защитник может подписать контракт с красно-белыми в ближайшее время.

Отмечалось, что «Спартак» заплатит «Альмерии» за переход серба пять миллионов евро. Зарплата защитника составит 1,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Срджан провел 34 матча, в которых забил три гола.