Ещенко: не исключаю, что вернусь в московский «Спартак»

39-летний экс-футболист Андрей Ещенко, ранее выступавший за московский «Спартак», а ныне руководящий программой развития молодежного футбола в «Кубани», заявил, что может вернуться в структуру красно-белых.

«Мы очень тепло расстались со «Спартаком». Руководство академии хотело, чтобы я продолжал работать: даже дали детей определённого возраста, чтобы я получал практику в качестве тренера. Но я объяснил: семья — главный фактор, почему я переезжаю в Краснодар. Не исключаю, что вернусь в «Спартак». Но сейчас надо набраться опыта», — сказал Ещенко в интервью изданию «Чемпионат».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Спартак» завоевал бронзу РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице. В текущем сезоне красно-белые одержали три победы в первых 4-х турах и на текущий момент занимают четвертую строчку.