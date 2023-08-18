«Фейеноорд» может перехватить Луиса Чавеса у «Динамо»

«Фейеноорд» интересуется полузащитником сборной Мексики Луисом Чавесом, сообщает журналист Фернандо Эскивель.

Ранее Чавес уведомил клуб «Пачука» о том, что собирается выкупить свой контракт и перейти в «Динамо» в качестве свободного агента, однако бело-голубые столкнулись с трудностями перевода денег 27-летнему футболисту.

По данным Эскивеля, «Динамо» остается приоритетным вариантом для Чавеса, но его агенты рассматривают вариант с нидерландской командой.

В минувшем сезоне Чавес в составе «Пачуки» принял участие в 42 играх, забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.