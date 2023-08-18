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Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет

Последние три сезона англичанин провёл в составе «Саутгемптона».
18 августа 2023 10:25
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и английской национальной команды Тео Уолкотт объявил об окончании футбольной карьеры в возрасте 34 лет.

Мировую известность полузащитник получил, выступая за «канониров». В составе «Арсенала» он провёл 397 матчей, забил 108 голов и оформил 79 результативных передач.

Последние три сезона англичанин провёл в составе «Саутгемптона».

«Первый момент, когда я надел футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игр в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами людей по всему миру. Я чувствую, что будет правильно закончить карьеру там, где я её начинал, и повесить бутсы на гвоздь. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Тео Уолкотт в своих соцсетях.

В составе лондонского «Арсенала» он трижды становился обладателем Кубка Англии.

источник: «Советский спорт»
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