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Игорь Шалимов: «Зениту» нужен другой нападающий, несмотря на три гола Кассьерры

В воскресенье, 20 августа, клуб из Санкт-Петербурга сыграет в Москве со «Спартаком».
18 августа 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре линии атаки «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга забил семь мячей в четырех матчах.

«Зeнит» испытывает проблемы, замeнить Малкома и Далера Кузяева в середине сложно. Кассьeрра забил три мяча, но остаюсь при мнeнии, что им нужен другой нападающий. Плюс они вынуждeны ставить в состав Вендела, который не готoв и устроил всю эту историю с невозвращением», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Добавим, что Кассьерра провел в текущем сезоне четыре матча, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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