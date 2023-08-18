Месси заявил, что не хотел переходить в «ПСЖ» летом 2021 года

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился подробностями своего перехода в «ПСЖ» из «Барселона» два года назад.

«Мой отъезд в Париж — это не то, чего я хотел. Это решилось в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в «Барселоне», — цитирует Месси L’Equipe.

36-летний аргентинец перешел в составе «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента после ухода из «Барселоны».

В середине 2023 года Месси стал футболистом «Интер Майами». На его счету уже девять голов в шести матчах за американский клуб.