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«Аль-Иттихад» планирует подписать защитника «ПСЖ» Маркиньоса

Ранее сообщалось, что парижский клуб не намерен продавать футболиста в летнее трансферное окно. 
18 августа 2023 10:43

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает Sports Zone, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттихад». Лично в трансфере Маркиньоса нуждается наставник саудовского клуба Нуну Эшпириту Санту.

Отмечается, что переходу может способствовать его близость с другим игроком «Аль-Иттихада», полузащитником Фабиньо.

Ранее Маркиньосом интересовался «Аль-Наср».

В прошедшем сезоне за французский клуб он отыграл 44 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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