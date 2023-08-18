«Бавария» близка к подписанию вратаря «Маккаби» из Тель-Авива

Голкипер «Маккаби» из Тель-Авива Даниэль Перец продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Флориан Плеттенберг, переговоры по переходу 23-летнего футболиста в мюнхенский клуб находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что контракт с Перецом будет рассчитан до июня 2027 года. «Бавария» заплатит за Даниэля около двух миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Перец родился в Израиле и всю свою карьеру провел в чемпионате этой страны, но имеет и гражданство Германии.