В «Рубине» высказались о возможной отставке Рахимова и переговорах с Черчесовым

В «Рубине» отреагировали на информацию о потенциальной отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.

Также в СМИ сообщалось, что казанский клуб выедет переговоры с экс-наставником сборной России Станислава Черчесова.

«Это информaция не соответствует действитeльности, клуб довeряет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которoму во время общения с рукoводством никогда не стaвили ультиматумы. Вчера Станислав Салaмович сам всё прекрасно разъяснил и чётко дaл понять, что никаких контактов у клуба и тренeра не было», — цитирует «БИЗНЕС Online» спортивного директора «Рубина» Константина Дзюбу.

На данный момент клуб из Казани занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Рубин» набрал лишь два очка в четырех матчах.