Один из старейших футбольных клубов России проведет масштабный ребрендинг

Трансферное окно вот-вот закроется, многие команды обновили свой состав, а ФК «Енисей» решил обновить свой внешний вид. За более чем 80 летнюю историю, клуб менял свое название 5 раз. В конце 2023 года ФК «Енисей» объявляет о своем ребрендинге.

Перед выездным матчем с ФК «Волгарь» в Первой лиге, «Енисей» заключил соглашение с «Рейтингом Букмекеров». По партнерскому соглашению «РБ» разработает концепцию для ребрендинга. Дизайнерам предстоит реализовать интересный кейс, где они буду учитывать многолетнюю историю клуба и современные тенденции в дизайне, а результатом их работы станет обновленная айдентика краснодарского клуба «Енисей».

«Мы рады началу сотрудничества с главной футбольной командной Красноярского края, которая является одним из фаворитов Первой лиги, и приложим все усилия для креативной и информационной поддержки команды на федеральном уровне» — комментирует партнерство директор по маркетингу «Рейтинг Букмекеров» Антон Ештокин.

«Для ФК «Енисей» партнерство с «Рейтингом Букмекеров» — отличная возможность наполнить наш бренд новыми смыслами, расширить аудиторию и стать еще ближе к своим болельщикам!» — отмечает заместитель директора по маркетингу ФК «Енисей» Павел Дегаев.