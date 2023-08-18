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В «Аль-Хиляле» изготавливают более 1000 футболок Неймара ежедневно

Футболист выступал за клуб из Парижа с августа 2017 года.
18 августа 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети рассказал об ажиотаже, который вызвал трансфер бразильского форварда Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль».

Отмечается, что сотрудники магазинов саудовского клуба ежедневно наносят фамилию 31-летнего игрока на 1200 клубных футболок. Болельщики вынуждены ждать около пяти дней для получения своего заказа джерси.

По данным СМИ, Неймар заключил трудовое соглашение на два года и будет получать в новом клубе около 150 миллионов евро в год.

Всего за «ПСЖ» он провёл 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Неймар является пятикратным чемпионом Франции и трёхкратным обладателем Кубка страны.

источник: «Советский спорт»
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