Полузащитник «Зенита» Мантуан отметил историческую значимость матчей со «Спартаком»

Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата РПЛ со «Спартаком».

Напомним, что игра пройдет в Москве 20 августа. Начало встречи в 19:30.

«Да, конечно, мы понимаем что эта игра отличается от всех остальных по уровню соперничества и по исторической значимости противостояния. Мы очень сконцентрированы, абсолютно уверены в себе, готовы на сто процентов, чтобы поехать в Москву и вернутся с победой», — цитирует Мантуана «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» идет 8-м с семью очками.