ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно, где «Шахтер» будет играть в текущем сезоне еврокубков

Слухи подтвердились.
18 августа 2023 11:32
автор: Максим Скороходов

«Шахёр» объявил, что в текущем сезоне еврокубков будет играть в Гамбурге на стадионе «Фолькспарк», сообщает официальный сайт украинской команды.

«Мы уверены, что матчи на «Фолькспарк» пройдут на высшем уровне и соберут на трибунах как местных футбольных фанатов, так и тысячи украинцев, временно проживающих в Германии и других странах Европы», - говорится в сообщении генерального директора «Шахтёр-Сервис» Дмитрия Кириленко.

Украинский клуб получил согласие УЕФА. «Шахтёр» - победитель УПЛ-2022/23, поэтому будет играть в текущем сезоне в Лиге чемпионов. Сезоном ранее «Шахтер» играл в еврокубках в польской Варшаве.

источник: ФК «Шахтер»
Семак назвал игроков «Зенита», который пропустят матч РПЛ со «Спартаком»
Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа.
18.08.2023 11:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Капитан «Балтики» Казаев: старт в РПЛ — плохой, рассчитывали закрепиться в середине таблицы
По итогам 4-х туров калининградцы занимают 13-е место.
18.08.2023 11:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Зенита» Мантуан отметил историческую значимость матчей со «Спартаком»
Предстоящая игра пройдет на домашней арене-красно-белых.
18.08.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Аль-Хиляле» изготавливают более 1000 футболок Неймара ежедневно
Футболист выступал за клуб из Парижа с августа 2017 года.
18.08.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Один из старейших футбольных клубов России проведет масштабный ребрендинг
Наблюдать за командой можно в Первой лиге.
18.08.2023 11:05
Футбол
В «Рубине» высказались о возможной отставке Рахимова и переговорах с Черчесовым
Команда не знает побед в новом сезоне РПЛ.
18.08.2023 11:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Бавария» близка к подписанию вратаря «Маккаби» из Тель-Авива
Контракт футболиста с израильским клубом рассчитан до июня 2024 года.
18.08.2023 10:54
Футбол
«Аль-Иттихад» планирует подписать защитника «ПСЖ» Маркиньоса
Ранее сообщалось, что парижский клуб не намерен продавать футболиста в летнее трансферное окно. 
18.08.2023 10:43
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.