Стало известно, где «Шахтер» будет играть в текущем сезоне еврокубков

«Шахёр» объявил, что в текущем сезоне еврокубков будет играть в Гамбурге на стадионе «Фолькспарк», сообщает официальный сайт украинской команды.

«Мы уверены, что матчи на «Фолькспарк» пройдут на высшем уровне и соберут на трибунах как местных футбольных фанатов, так и тысячи украинцев, временно проживающих в Германии и других странах Европы», - говорится в сообщении генерального директора «Шахтёр-Сервис» Дмитрия Кириленко.

Украинский клуб получил согласие УЕФА. «Шахтёр» - победитель УПЛ-2022/23, поэтому будет играть в текущем сезоне в Лиге чемпионов. Сезоном ранее «Шахтер» играл в еврокубках в польской Варшаве.