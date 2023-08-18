Капитан «Балтики» Казаев: старт в РПЛ — плохой, рассчитывали закрепиться в середине таблицы

Российский футболист Ян Казаев, выступающий за «Балтику» на позиции полузащитника, а также являющийся её капитаном, поделился впечатлениями от старта своей команды в новом сезоне РПЛ.

«Плохой старт. Думаю, что все рассчитывали на большее количество очков. Задачи «Балтики» на сезон — закрепиться в середине таблице. Понимаем, что это будет тяжело. Но приложим максимум усилий для этого», — заявил Казаев в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, по итогам 4-х туров калининградцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в активе. «Балтике» удалось победить «Факел» (2:1). В остальных трёх матчах команда уступила «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (0:2).