Семак назвал игроков «Зенита», который пропустят матч РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игроках команды, которые пропустят матч 5-го тура чемпионата РПЛ со «Спартаком».

Встреча пройдет 20 августа в Москве. Начало матча запланировано на 19:30 (мск).

«Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — цитирует Семака «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» идет восьмым с 7 очками.