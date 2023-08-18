ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семак назвал игроков «Зенита», который пропустят матч РПЛ со «Спартаком»

Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа.
18 августа 2023 11:48
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игроках команды, которые пропустят матч 5-го тура чемпионата РПЛ со «Спартаком».

Встреча пройдет 20 августа в Москве. Начало матча запланировано на 19:30 (мск).

«Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — цитирует Семака «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» идет восьмым с 7 очками.

источник: Чемпионат.com
Капитан «Балтики» Казаев: старт в РПЛ — плохой, рассчитывали закрепиться в середине таблицы
По итогам 4-х туров калининградцы занимают 13-е место.
18.08.2023 11:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Зенита» Мантуан отметил историческую значимость матчей со «Спартаком»
Предстоящая игра пройдет на домашней арене-красно-белых.
18.08.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, где «Шахтер» будет играть в текущем сезоне еврокубков
Слухи подтвердились.
18.08.2023 11:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Аль-Хиляле» изготавливают более 1000 футболок Неймара ежедневно
Футболист выступал за клуб из Парижа с августа 2017 года.
18.08.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Один из старейших футбольных клубов России проведет масштабный ребрендинг
Наблюдать за командой можно в Первой лиге.
18.08.2023 11:05
Футбол
В «Рубине» высказались о возможной отставке Рахимова и переговорах с Черчесовым
Команда не знает побед в новом сезоне РПЛ.
18.08.2023 11:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Бавария» близка к подписанию вратаря «Маккаби» из Тель-Авива
Контракт футболиста с израильским клубом рассчитан до июня 2024 года.
18.08.2023 10:54
Футбол
«Аль-Иттихад» планирует подписать защитника «ПСЖ» Маркиньоса
Ранее сообщалось, что парижский клуб не намерен продавать футболиста в летнее трансферное окно. 
18.08.2023 10:43
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.