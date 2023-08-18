Колыванов ждет большое количество голов в дерби между «Динамо» и ЦСКА

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в рамках 5-го тура чемпионата РПЛ.

Встреча пройдет 19 августа. Начало матча на домашней арене бело-голубых запланировано на 15:00.

«Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждет интересная игра с градом голов», - приводит Sport24 слова Колыванова.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. У «Динамо» семь очков и шестая позиция.