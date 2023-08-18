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Колыванов ждет большое количество голов в дерби между «Динамо» и ЦСКА

Армейцы выиграли три последних матча в новом сезоне.
18 августа 2023 12:02
автор: Александр Поволоцкий

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в рамках 5-го тура чемпионата РПЛ.

Встреча пройдет 19 августа. Начало матча на домашней арене бело-голубых запланировано на 15:00.

«Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждет интересная игра с градом голов», - приводит Sport24 слова Колыванова.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. У «Динамо» семь очков и шестая позиция.

источник: Sport24.ru
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