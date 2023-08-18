Сергей Семак прокомментировал предстоящую встречу «Зенита» с судьями

Российский специалист Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», прокомментировал предстоящую встречу футболистов и представителей санкт-петербургского клуба с судейским корпусом РПЛ.

На данном мероприятии будут прояснены некоторые нюансы футбольных правил.

«Что касается встречи с судьями, это решение клуба. Почему нет? Другие клубы пользовались этим правом, мы тоже хотим послушать, какие есть изменения. Некоторые вещи, которые происходят, они пока не понятны. Я думаю, нам объяснят те нюансы, которые нас интересуют», — заявил Семак в интервью изданию «Чемпионат».

По итогам 4-х туров нового сезона РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.