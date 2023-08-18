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Семак высказался о слухах о возможном возвращении Сердара Азмуна в «Зенит» 

Иранский игрок выступал за питерский клуб на протяжении трёх лет. 
18 августа 2023 12:17
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «Байера» Сердара Азмуна в стан петербуржцев.

«Трансферная работа ведётся постоянно. Мы смотрим большое количество игроков, которые могут усилить нашу игру, усилить конкуренцию в каких-то моментах. Это безостановочный момент. Что касается Азмуна, это прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день», — приводит слова 47-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, Азмун играл в составе «Зенита» с 2019 по 2021 год. В сезоне-2022/2023 за «Байер» он провёл 23 матча, забил четыре гола и отдал один ассист. Контракт 28-летнего футболиста с «фармацевтами» рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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