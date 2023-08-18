«Челси» подписал семилетний контракт с Ромео Лавиа

Сегодня, 18 августа, официальный сайт лондонского «Челси» объявил о переходе бельгийского полузащитника Ромео Лавиа.

Ранее 19-летний футболист выступал за «Саутгемптон». В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Отмечается, что контракт подписан на семь лет.

«Мы очень ради приветствовать Ромео в «Челси». Он продемонстрировал свои качества в АПЛ в прошлом сезоне в составе «Саутгемптона», показал зрелось, несмотря на юный возраст. Мы считаем, что он готов оказывать влияние на «Челси» в ближайшие годы», — заявили со-спортивные директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.