Артём Дзюба пропустит матч «Локомотива» с «Краснодаром» в РПЛ 

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, 34-летний футболист по-прежнему травмирован и продолжает восстанавливаться от повреждения.

Ранее нападающий красно-зелёных рассказал в своём телеграм-канале, что пропустит игру с «Крыльями Советов» (1:1) из-за микротравмы.

Напомним, что «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром» завтра, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.