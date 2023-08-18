Бывший защитник «Спартака» Ковач считает, что красно-белые обыграют «Зенит» с крупным счетом

Экс-защитник «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о предстоящем матче московской команды с «Зенитом».

Отметим, что команды проведут очный поединок в Москве в рамках 5-го тура чемпионата РПЛ.

«Я видeл, что «Спартак» хорошо начал сeзон и идёт в лидерах чемпионата, а у «Зeнита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупнo обыгрывать «Зенит». По крaйней мере, мне бы этого хотелось», — цитирует Ковача «Метарейтинг».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» идет восьмым с 7 очками.