Капелло оценил перспективы Арсена Захаряна заиграть в «Реале Сосьедад»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о скором переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Здорово, что такой молодой и талантливый футболист будет играть в «Сосьедаде». Они вышли в Лигу чемпионов, поэтому важно иметь хорошую скамейку, когда приходится действовать на два фронта. Захарян уже несколько лет на виду, о нём много говорят, думаю, что в Сан-Себастьяне ему дадут шанс проявиться себя. В Испании крепкий и конкурентный чемпионат, там можно хорошо зарекомендовать себя», – заявил итальянский специалиста в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». Всего за основную команду москвичей 20-летний футболист провёл 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.