В «Реале Сосьедаде» объявили, что Захарян не подпишет контракт в пятницу

Представители «Реала Сосьедада» рассказали, как проходит работа с переходом из московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы испанского клуба.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду бело-голубых он начал выступать в начале 2021 года. В текущем сезоне за столичный клуб он провёл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается , что «Динамо» получит за 20-летнего футболиста 12-13 млн евро.