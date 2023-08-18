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В «Реале Сосьедаде» объявили, что Захарян не подпишет контракт в пятницу

Полузащитника сборной России ждут в Испании.
18 августа 2023 13:16
автор: Максим Скороходов

Представители «Реала Сосьедада» рассказали, как проходит работа с переходом из московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня Арсен может отправиться в СанСебастьян, но контракт сегодня не будет подписан», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы испанского клуба.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду бело-голубых он начал выступать в начале 2021 года. В текущем сезоне за столичный клуб он провёл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается , что «Динамо» получит за 20-летнего футболиста 12-13 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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