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Агент Азмуна заявил, что не вел диалога с «Зенитом» в это трансферное окно

18 сентября 2023 13:30
автор: Александр Поволоцкий

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, сообщил, что не вел переговоров с «Зенитом» в это трансферное окно.

В СМИ появилась информация, что клуб напрямую общался с 28-летним футболистом, чтобы обсудить его возможное возвращение. »Зенит» готов подписать с Азмуном контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», – цитирует Арманда Дурна «РБ-Спорт».

Отметим, что Transfermarkt оценивает Сердара в 12 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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