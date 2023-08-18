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Семак заявил, что «Зенит» не будет играть вторым номером в матче со «Спартаком»

Игра российских клубов состоится 20 августа в Москве. 
18 августа 2023 13:24
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча команды со «Спартаком» в рамках 5-го тура чемпионата России и сообщил, что сине-бело-голубые не собираются отдавать инициативу своему сопернику.

Отметим, очная встреча пройдёт в воскресенье, 20 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча – 19:30 мск.

«Играть в Москве вторым номером? Этот вариант не рассматривается. Будем играть так, как мы это делаем всегда. Понятно, что делаем поправки, исходя из соперника. Посмотрим, как все сложится. Кто из соперников сможет навязать инициативу, тот, наверное, и станет контролировать игру и ход матча. В «Спартаке», безусловно, хорошая группа атаки. Поэтому их результативность — не большой сюрприз», – приводит слова наставника питерцев «Матч ТВ».

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Спартак» располагается на четвёртой строчке с девятью очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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