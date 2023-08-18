ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Рискуют тренер и клуб». Тукманов - о возможном назначении Ромащенко тренером «Ахмата»

18 августа 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался относительно возможного назначения Мирослава Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата».

Напомним, что бывший наставник грозненской команды Сергей Ташуев был на днях уволен со своей должности. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал.

«Сложно сказать, справится ли Ромащенко в «Ахмате». В этой ситуации рискуют обе стороны — Ромащенко и «Ахмат». Регион достаточно специфический. Ромащенко будет непросто там работать. Он не имеет большого опыта работы главным тренером с командами Премьер-Лиги», — цитирует Тукманова «РБ-Спорт».

С 2016 по 2021 год Ромащенко был ассистентом главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Затем они вместе работали в «Ференцвароше».

После четырёх туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
Хвича Кварацхелия не сыграет в матче 1-го тура Серии А с «Фрозиноне» 
Игрок «Наполи» получил повреждение во время предсезонной подготовки.
18.08.2023 14:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер «Фиорентины» остался доволен игровой формой Кокорина на предсезонке 
Итальянский клуб может сохранить россиянина в составе на сезон-2023/2024.
18.08.2023 14:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 
Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 
Игрок «Краснодара» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. 
18.08.2023 13:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 
Испанец оказался в медицинском учреждении в конце мая из-за тяжелой травмы головы. 
18.08.2023 13:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился
Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился
Это доказывает динамика продажи билетов на матч «Спартак» - «Зенит».
18.08.2023 13:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Федор Смолов заявил, что у него нет шансов выступить за клуб из Саудовской Аравии
Ранее футболист «Динамо» играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
18.08.2023 13:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Ещенко объяснил, в чём заключается достоинство медиафутбола 
Российский футболист выступает за медийный клуб «Бей Беги». 
18.08.2023 13:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.