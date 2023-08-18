«Рискуют тренер и клуб». Тукманов - о возможном назначении Ромащенко тренером «Ахмата»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался относительно возможного назначения Мирослава Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата».

Напомним, что бывший наставник грозненской команды Сергей Ташуев был на днях уволен со своей должности. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал.

«Сложно сказать, справится ли Ромащенко в «Ахмате». В этой ситуации рискуют обе стороны — Ромащенко и «Ахмат». Регион достаточно специфический. Ромащенко будет непросто там работать. Он не имеет большого опыта работы главным тренером с командами Премьер-Лиги», — цитирует Тукманова «РБ-Спорт».

С 2016 по 2021 год Ромащенко был ассистентом главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Затем они вместе работали в «Ференцвароше».

После четырёх туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.