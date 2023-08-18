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Андрей Ещенко объяснил, в чём заключается достоинство медиафутбола 

Российский футболист выступает за медийный клуб «Бей Беги». 
18 августа 2023 13:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, в чём заключается феномен медийного футбола.

Отметим, 39-летний игрок выступает за медийную команду «Бей Беги», основатели которой являются действующие футболисты московского клуба Александр Соболев и Георгий Джикия.

«В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат — последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди. Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Добавим, команды из медиафутбола второй год кряду являются участниками Кубка России. В прошедшем сезоне в турнире принимали участие «Амкал» и 2DROTS. В нынешнем сезоне к ним добавилась «Родина Медиа».

источник: Чемпионат.com
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