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Федор Смолов заявил, что у него нет шансов выступить за клуб из Саудовской Аравии

Ранее футболист «Динамо» играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
18 августа 2023 13:43
автор: Виталий Овсянников

33-летний российский футболист Федор Смолов, выступающий за московское «Динамо» на позиции нападающего, высказался о возможности перейти в один из клубов Ближнего Востока.

Форвард отметил, что если поступит финансово выгодное предложение, которое устроит и его, и клуб, то оно обязательно будет рассмотрено. При этом Смолов заявил, что попасть в Саудовскую Про-лигу у него нет шансов.

«В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футболистов подписывают. Плюс квоты на легионеров. Там очень закрытый рынок», — объяснил Смолов в интервью Sport24.

Добавим, Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Он является двукратным победителем Кубка России.

источник: Sport24.ru
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