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Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился

Это доказывает динамика продажи билетов на матч «Спартак» - «Зенит».
Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился
18 августа 2023 13:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил о провале бойкота Fan-ID.

С 1 декабря 2022 года использование Fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. Также документ понадобится при посещении финального матча ФОНБЕТ Кубка России.

Большинство фанатских объединений объявили о бойкоте посещению матчей из-за необходимости оформлять паспорта болельщиков, что сказалось на посещаемости.

«Поводом для размышления стал бодрый пост в «Спартака» о том, что на дерби с «Зенитом» уже продано 25 000 билетов. То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча , есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков.

Придут ближе к 40 000 - значит барьер Fan-ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолен. А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста», - написал Геркус в телеграм-канале.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет в рамках 5-го тура РПЛ. Игра состоится 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:30.

Перед началом 5-го тура чемпионата красно-белые с 9 очками занимают четвертое место, а петербуржцы с 7 очками - восьмое.

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