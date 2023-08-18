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Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 

Испанец оказался в медицинском учреждении в конце мая из-за тяжелой травмы головы. 
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 
18 августа 2023 13:50
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В пятницу, 18 августа, вратарь «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье. Об этом сообщает Marca.

Отметим, 28 мая футболист был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы, полученной в результате падения с лошади. У испанского голкипера диагностировали кровоизлияние в мозг из-за чего он находился в коме больше двух недель.

Как утверждает источник, сегодня Серхио покинул пределы больницы и продолжит восстановление в домашних условиях. О возвращении в профессиональный спорт в данный момент речи не идёт.

Добавим, «ПСЖ» приобрёл Рико у «Севильи» в 2020 году. Всего за парижскую команду он провёл 24 матча и пропустил 16 голов. Его контракт с красно-синими действует до лета 2024 года.

источник: Marca
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