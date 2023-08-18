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Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 

Игрок «Краснодара» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. 
Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 
18 августа 2023 13:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Краснодар"

«Аякс» не отказался от идеи покупки полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Сам армянский футболист надеется присоединиться к амстердамской команде в ближайшее время.

«Армянский талант Эдуард Сперцян остается главной трансферной целью «Аякса». К нему проявляют интерес многие клубы, но сам Сперцян хочет перейти только в «Аякс», — сообщил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что наблюдательный совет «аяксидов» намерен заблокировать трансфер 23-летнего футболиста, так как не хочет вести дела с российским клубом из-за нынешней ситуации в политике.

Добавим, Сперцян – воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне за «быков» он отыграл пять матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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