Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 

«Аякс» не отказался от идеи покупки полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Сам армянский футболист надеется присоединиться к амстердамской команде в ближайшее время.

«Армянский талант Эдуард Сперцян остается главной трансферной целью «Аякса». К нему проявляют интерес многие клубы, но сам Сперцян хочет перейти только в «Аякс», — сообщил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что наблюдательный совет «аяксидов» намерен заблокировать трансфер 23-летнего футболиста, так как не хочет вести дела с российским клубом из-за нынешней ситуации в политике.

Добавим, Сперцян – воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне за «быков» он отыграл пять матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.