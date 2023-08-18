ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хвича Кварацхелия не сыграет в матче 1-го тура Серии А с «Фрозиноне» 

Игрок «Наполи» получил повреждение во время предсезонной подготовки.
18 августа 2023 14:21
автор: Глеб Шевяков

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не поможет своей команде в матче 1-го тура Серии А против «Фрозиноне». Об этом сообщает пресс-служба «адзурри».

Как утверждает источник, в настоящее время грузинский футболист частично тренируется по индивидуальной программе. Фланговый форвард не отправится на ближайший выездной матч неаполитанцев в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок травмировал колено по ходу контрольного матча с «Жироной».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Наполи» завоевал Скудетто, а Кварацхелию признали лучшим игроком чемпионата Италии. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 85 миллионов евро.

источник: ФК «Наполи»
Главный тренер «Фиорентины» остался доволен игровой формой Кокорина на предсезонке 
Итальянский клуб может сохранить россиянина в составе на сезон-2023/2024.
18.08.2023 14:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 
Эдуард Сперцян рассчитывает перейти в «Аякс» этим летом 
Игрок «Краснодара» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры. 
18.08.2023 13:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы 
Испанец оказался в медицинском учреждении в конце мая из-за тяжелой травмы головы. 
18.08.2023 13:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рискуют тренер и клуб». Тукманов - о возможном назначении Ромащенко тренером «Ахмата»
18.08.2023 13:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился
Геркус заявил, что бойкот Fan-ID провалился
Это доказывает динамика продажи билетов на матч «Спартак» - «Зенит».
18.08.2023 13:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Федор Смолов заявил, что у него нет шансов выступить за клуб из Саудовской Аравии
Ранее футболист «Динамо» играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
18.08.2023 13:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Ещенко объяснил, в чём заключается достоинство медиафутбола 
Российский футболист выступает за медийный клуб «Бей Беги». 
18.08.2023 13:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.