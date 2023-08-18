Хвича Кварацхелия не сыграет в матче 1-го тура Серии А с «Фрозиноне» 

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не поможет своей команде в матче 1-го тура Серии А против «Фрозиноне». Об этом сообщает пресс-служба «адзурри».

Как утверждает источник, в настоящее время грузинский футболист частично тренируется по индивидуальной программе. Фланговый форвард не отправится на ближайший выездной матч неаполитанцев в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок травмировал колено по ходу контрольного матча с «Жироной».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Наполи» завоевал Скудетто, а Кварацхелию признали лучшим игроком чемпионата Италии. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 85 миллионов евро.