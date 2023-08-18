Мирослав Ромащенко назначен на пост главного тренера «Ахмата»

«Ахмат» объявил о назначении нового главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба из Грозного, им стал российский специалист Мирослав Ромащенко. Контракт с 49-летним специалистом подписан на три года.

Отметим, что в штаб Ромащенко вошли Андрей Сосницкий, Роберт Евдокимов, Александр Гончаров и Вадим Архидьяконских.

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев был уволен после матча 4-го тура с «Пари НН» (0:2).

На данный момент клуб из Грозного с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.