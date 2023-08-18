Капелло — о шансах Захаряна выйти на уровень Аршавина: а почему нет?

Бывший главный тренер сборной Испании Фабио Капелло сравнил потенциального новичка «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна с экс-форвардом «Арсенала» Андреем Аршавиным.

Ранее появилась информация, что в пятницу, 18 августа, 20-летний футболист «Динамо» может отправиться в Сан-Себастьян для перехода в новый клуб, однако контракт не будет заключён в этот день.

«Аршавин был очень хорошим футболистом, но он приехал в «Арсенал», когда был старше. Их сложно сравнивать. Сможет ли он выйти на его уровень? А почему нет? Было бы здорово, если бы Арсен смог повторить его достижения. Но он ещё молодой, ему нужно много, очень много работать», – объяснил итальянский специалист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду бело-голубых он начал играть в начале 2021 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Предполагаемая сумма трансфера хавбека в «Реал Сосьедад» составляет 12-13 млн евро.