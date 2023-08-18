Ватару Эндо подписал долгосрочный контракт «Ливерпулем»

Сегодня, 18 августа, официальный сайт «Ливерпуля» сообщает о переходе в стан мерсисайдцев японского полузащитника Ватару Эндо, ранее выступавшего за немецкий «Штутгарт».

За клуб АПЛ 30-летний хавбек будет выступать под номером 3. Отмечается, что срок действия его контрактного соглашения носит долгосрочный характер, однако конкретный срок назван не был.

Ватару Эндо выступал за «Штутгарт» с 2019 года. В минувшем сезоне немецкий полузащитник провёл 40 матчей за «Штутгарт», в которых забил шесть голов и оформил четыре ассиста.