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Ватару Эндо подписал долгосрочный контракт «Ливерпулем»

Ранее он выступал за «Штутгарт».
18 августа 2023 14:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 18 августа, официальный сайт «Ливерпуля» сообщает о переходе в стан мерсисайдцев японского полузащитника Ватару Эндо, ранее выступавшего за немецкий «Штутгарт».

За клуб АПЛ 30-летний хавбек будет выступать под номером 3. Отмечается, что срок действия его контрактного соглашения носит долгосрочный характер, однако конкретный срок назван не был.

Ватару Эндо выступал за «Штутгарт» с 2019 года. В минувшем сезоне немецкий полузащитник провёл 40 матчей за «Штутгарт», в которых забил шесть голов и оформил четыре ассиста.

источник: ФК «Ливерпуль»
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