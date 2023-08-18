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Самедов высказался о назначении Ромащенко на пост главного тренера «Ахмата» 

Российский специалист на протяжении многих лет был помощником Станислава Черчесова.
18 августа 2023 15:14
автор: Глеб Шевяков

Селекционер «Факела» и экс-полузащитник сборной России Александр Самедов отреагировал на новость о том, что новым главным тренера «Ахмата» стал Мирослав Ромащенко.

Ранее должность наставника грозненского клуба покинул Сергей Ташуев.

«Он уже является хорошим тренером — он это доказал. Я верю, что у него всё получится, так что желаю ему удачи», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

Добавим, продолжительное время Ромащенко являлся ассистентом Станислава Черчесова. Они вели совместную работу в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше». Мирослав заключил трехлетнее соглашение с «Ахматом».

В настоящее время команда из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после четырёх матчей.

источник: Чемпионат.com
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